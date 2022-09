Un elettore Pd: “Partito tra capibastone, turisti e miracolati. Ora basta, o si perderà sempre”

Alla luce di ciò che è scaturito dalle ultime consultazioni elettorali e da semplice elettore del Partito Democratico, mi sento di dare qualche consiglio, sempre con la speranza che sia utile per coloro che invece credono di governare i processi esclusivamente dalle mura di “Palazzo”.

Il primo punto che mi preme sottolineare è quello che un Partito non è un comitato elettorale che si muove solo venti giorni prima delle scadenze. I Partiti sono garantiti e sanciti dalla nostra Costituzione all’articolo 49 e sono funzionali alla vita stessa delle Istituzioni elette democraticamente per determinare ed incidere sulla politica nazionale. Fatta questa doverosa premessa, anche se non è più la moda, io sono fra quelli che crede fortemente all’utilità dei Partiti ed alla rappresentatività degli stessi.

Il Partito Democratico, in questi anni di vita, ha inseguito maldestramente i suoni dei pifferai magici, rappresentati da una serie di capicorrente locali e nazionali che hanno solo “lavorato per sé stessi”; io li chiamo: “turisti in taxi”, cioè gente che è salita sulla vettura è arrivata dove voleva, poi ha proseguito il cammino con altri mezzi. Solo per citare i maggiorenti di questo “turismo democratico” possiamo ricordare: Cavaliere, Di Falco, Scarabeo, ma ci sono anche altri personaggi, magari meno noti al pubblico molisano.

Poi ci sono i “miracolati”, ossia gli eletti che vanno bene per ogni stagione, per ogni congresso: da Veltroni a Franceschini, da Bersani ad Epifani, da Renzi a Martina, da Zingaretti fino ad arrivare a Letta, che oggi qui in Molise tutti detestano, tutti condannano, tutti dicono che ha sbagliato.

Il Segretario Letta, seppur con qualche errore di valutazione, ha lasciato la segreteria senza batter ciglio, ma ricordo a tutti candidati, eletti, militanti e simpatizzanti che si vince e si perde unitariamente, senza cercare colpevoli, soprattutto quando il momento deve vedere una nuova ed io spero anche giovane, classe dirigente che si affaccia per rimuovere le macerie e mettersi in prima linea per poter rilanciare una proposta programmatica seria e credibile che cammini, oltre che sui social media, anche fisicamente tra le piazze, i corsi, i viali, i quartieri, insomma tra le persone, per far tornare quel sentimento di comunità ed unità di intenti, proprio in vista di una prossimo Congresso.

Proprio in vista delle imminenti scadenze elettorali che puntualmente iniziano i travasi e vengono stabilite le liste a seconda delle mire personali del capobastone di turno.

Voglio ricordare esempi fulgidi di quel “campo mobile” che si muove qui in Molise e che compiace di volta in volta le segreterie regionali dell’uno e dell’altro polo e, che pur di poter affermare: “abbiamo vinto”, prestano il fianco e fanno ingerire al proprio elettorato bocconi amari nel nome dell’allargamento dello spazio di azione. Questa strategia ha visto nascere e crescere esponenti come: Niro, Cotugno, Micone, mentre a livello termolese abbiamo vissuto le stagioni di Greco, Di Brino, Sbrocca ed oggi Roberti dove puntualmente si sono affacciati sulla scena personaggi simili che hanno profittato di cadute e risalite da destra a sinistra e viceversa con la complicità nascosta delle Segreterie partitiche di turno.

Sono convinto che questi movimenti di pura convenienza danneggino gli stessi partiti, confondano l’elettorato che, all’espressione del voto quale esercizio di democrazia, preferiscano il divano e ne è esempio l’ultimo dato sull’astensione di domenica 25 settembre.

Mi auguro per il futuro che da parte del PD molisano ci sia maggiore consapevolezza nello stilare una proposta semplice, che parli dei problemi del Molise e dei molisani e di come poterli risolvere cercando il più possibile di tornare in quei luoghi che ormai sono stati lasciati abbandonati o, peggio ancora, consegnati in mano alla destra.

Massimo