La rimonta del partito di Giuseppe Conte è un sorpasso, almeno a dar retta agli ultimi sondaggi che prendono in considerazione una fetta di Italia ben specifica: il Mezzogiorno. Secondo i dati elaborati dall’Istituto Ixè, nel Sud Italia il Movimento 5 Stelle sarebbe il primo partito. E al secondo posto ci sarebbe il Pd. Ben diverso il quadro nel Centro e nel Nord (soprattutto) dove invece a farla da padrone nella piramide relativa alle intenzioni di voto (quelle dichiarate ai sondaggisti, quantomeno) ci sarebbero Fratelli d’Italia e Lega, quest’ultimo presente in testa specialmente nelle aree tradizionalmente leghiste di Veneto e Lombardia.

Secondo la rilevazione Ixè ecco i numeri: nel Sud e nelle Isole il primo partito è il Movimento 5 Stelle con il 24,5%, seguito dal Pd di Enrico Letta al 20,8%. Numeri che oggi sono utilizzati da parecchi analisti politici per mettere in evidenza come “insieme i due partiti, considerando la quota maggioritaria della legge elettorale, avrebbero raggiunto il peso che la coalizione di centrodestra ha a livello nazionale”. (Sempre ammesso che, se Pd e pentastellati avessero deciso di correre in una sola coalizione, i rispettivi elettori avessero apprezzato la fusione e confermato la preferenza: una eventualità impossibile da prevedere).

Seguono, nel sondaggio in questione che è uno degli ultimi visto che il 10 settembre scocca l’ora X oltre la quale diffondere sondaggi elettorali diventa un reato, Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni al 17,7%, Forza Italia di Silvio Berlusconi al 9,4% e la Lega di Matteo Salvini all’8,4%. Il Terzo polo con Azione e Italia Viva è nettamente sotto il dato nazionale: 4,3%. A seguire c’è Italexit di Paragone al 2,7% (che in Molise non corre perché la lista è stata ricusata anche in secondo grado), poi l’alleanza tra Verdi e Sinistra al 2,4%. Chiudono +Europa all’1,4%, Noi Moderati all’1,2% e Impegno Civico di Luigi Di Maio allo 0,9%.

E in Molise? La nostra regione, che pure rientra nel “Sud Italia” a livello geografico e istituzionale, è una grande incognita. I sondaggi per Camera e Senato proposti da Primonumero hanno registrato una prevalenza di voti virtuali per il Pd, il M5S e gli astensionisti. Ora, nell’ultimo sondaggio possibile prima del silenzio dei pronostici, chiediamo ai lettori di indicare il partito sul quale sono orientati in vista delle Politiche del 25 settembre. (Qui i fac simile delle schede)