Ufficiale, l’americano Rizzetta rileva il Campobasso 1919: obiettivo C in due anni

Trattativa conclusa felicemente questa sera (11 settembre) tra il Campobasso 1919 e l’imprenditore americano Matt Rizzetta. Il socio statunitense della società di Mario Gesuè dunque rilancerà il calcio rossoblù ripartendo dal campionato di Eccellenza che avrà inizio domenica prossima 18 settembre. Gli obiettivi dichiarati sono ambiziosi e il progetto è pluriennale: il club vuole raggiungere di nuovo la Lega Pro nel giro di due anni e per questo si punterà subito a vincere il massimo campionato regionale per risalire in D e puntare poi al doppio salto tra i professionisti.

“Confermiamo l’accordo tra il Campobasso e il North Sixth Group”: ha annunciato Rizzetta che nelle prossime ore renderà noti i dettagli dell’operazione rimasta a lungo top secret e conclusa con l’imprenditore campano Angelo Rispoli, proprietario della seconda squadra del capoluogo molisano.

Nella giornata di domani è previsto il comunicato ufficiale da parte del North Sixth Group di Rizzetta in cui si annunceranno anche le figure dell’allenatore, del direttore sportivo e della squadra che difenderà i colori del capoluogo di regione.