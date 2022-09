Tantissimi bambini, accompagnati dai genitori, al teatro dei burattini che da ieri è in città. Piazza Vittorio Emanuele anche quest’anno ospita lo spettacolo che da generazioni viene offerto dalla famiglia Ferraiolo e che, nel tempo, conserva immutato il suo fascino per i più piccoli. La manifestazione, inserita dal Comune nel cartellone ‘Settembre in città’, si svolgerà a Campobasso fino al 10 ottobre.