“L’agricoltura non è solo impresa, è molto di più: è tutela del territorio, presidio ambientale, salvaguardia dell’ecosistema. L’agricoltura è settore essenziale. Nel nostro Molise, è centrale. Per questo faccio mie le istanze, sintetizzate in cinque punti, della Coldiretti regionale tese ad arginare lo tsunami che ci attende da qui a breve”. A dirlo la candidata in Senato per il centrosinistra nel collegio uninominale del Molise, Rossella Gianfagna, che ha condiviso e sottoscritto le richieste avanzate dalla Coldiretti Molise per tutelare il comparto e contenere i danni derivanti dalla crisi energetica in atto.

“La crisi energetica è devastante, e la crisi energetica è inevitabilmente crisi agricola: per il Molise, una prospettiva del genere significa la fine, ma questo non sembra interessare e preoccupare la giostra politico-elettorale locale. Le aziende agricole, in un tessuto produttivo come il nostro, vanno invece sostenute con ogni mezzo possibile e questo è un impegno che assumo adesso e che porterò avanti a ogni costo se avrò la fiducia dei molisani il prossimo 25 settembre.

Sostenendo chi fa agricoltura aiutiamo il territorio a 360 gradi e questo è un dato certo, inoppugnabile, che va inserito immediatamente nell’agenda politica come ci chiede di fare Coldiretti.

1) Difesa dell’agricoltura italiana con l’istituzione del Ministero dell’agroalimentare;

2) “No” deciso in Europa al nutri-score, al cibo sintetico, al trattato Mercosur; “Sì” invece, altrettanto fermo, all’origine in etichetta, alla sostenibilità ed alla ricerca;

3) Il Pnrr deve rappresentare la chiave per la sovranità alimentare, energetica e logistica del nostro Paese, altrimenti avremo perso un’occasione;

4) Stop ai cinghiali, problema molto sentito soprattutto nella nostra regione, per difendere i cittadini e l’agricoltura;

5) Ok a un piano invasi che garantisca acqua ed energia sostenibile per l’Italia. Il Molise è un territorio che può contare su un ottimo approvvigionamento idrico, utilizziamo al meglio questa risorsa.

Per ognuno di questi cinque punti ci impegneremo con fatti e azioni concrete”.

(foto Facebook)