Tumore al seno, con una donazione si entra gratis al Museo Sannitico

Si potrà entrare gratis al Museo Sannitico di Campobasso per tutto il mese di ottobre iscrivendosi alla “Race for cure” o facendo una donazione all’Associazione “Susan Komen Italia”, i cui proventi andranno ai progetti di Komen Italia per la salute della donne e in particolare per contribuire alla lotta contro il tumore al seno.

La Direzione Regionale Musei Molise ha aderito all’iniziativa: il Museo Sannitico di Campobasso è compreso nell’elenco dei 59 luoghi della cultura statali italiani che aderiscono alla manifestazione d’intesa con il Ministero della Cultura.

Per accedere gratuitamente al museo occorrerà esibire la ricevuta di donazione. La struttura sarà aperta dal martedì alla domenica dalle 8.15 alle 19 (la biglietteria chiude 30 minuti prima della chiusura).

Si possono fare le iscrizioni sul conto corrente: Iban: IT17G0326803210052966541910- Codice SWIFT = SELBIT2BXXX di BANCA SELLA Via G. Paisiello 35 C – 00198 Roma – Agenzia Roma 10. Per maggiori informazioni su “Race the cure”: https://www.komen.it/rftc/race-cure-2022.