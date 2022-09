Treni-lumaca e metropolitana leggera mai inaugurata: Lotito chiama presidente Anas

Dell’inadeguatezza delle infrastrutture molisane si è accorto anche Claudio Lotito, l’imprenditore in questi giorni che sta girando la nostra regione per la campagna elettorale: strade carenti per arrivare nei principali centri della regione, addirittura disastrose se è necessario raggiungere le aree più interne. Lo stato del sistema stradale e ferroviario per persone e merci è, dopo la sanità, l’altra grave emergenza per il Molise, uno dei principali handicap, tale da pregiudicare un vero rilancio economico.

Lotito l’ha capito e nei giorni scorsi ha contattato il presidente nazionale dell’Anas, Edoardo Valente, per spiegare le condizioni del sistema viario extraurbano, penalizzato spesso dalla scarsa manutenzione e da un’orografia molto varia del territorio.

Non solo. Il presidente della Lazio ha scoperto anche l’arretratezza del sistema ferroviario molisano che si salva solo per la linea adriatica che passa per Termoli. Ma chi impiega i treni per raggiungere Roma o Napoli fa sempre i conti con un sistema di trasporto arretrato.

Durante gli incontri con le comunità locali e con diversi amministratori a Lotito sono state fatte notare le carenze nel funzionamento del trasporto ferroviario. Oltre all’incognita ‘metropolitana leggera’, opera voluta dal governo regionale targato centrosinistra, costata 23 milioni e mai utilizzata, ha preso atto dei problemi relativi all’elettrificazione e ai clamorosi ritardi e disagi patiti dai viaggiatori molisani sui treni che transitano dà e verso la regione. “L’isolamento e alcuni disservizi in Molise sono tra le principali urgenze del territorio: si tratta di problemi importanti, da risolvere il prima possibile”, le parole dell’imprenditore candidato al Senato per il centrodestra.

Sicurezza, tempi di percorrenza e sostenibilità sono gli aspetti finiti sotto la lente di Lotito che potrebbe aver affrontato tali emergenze anche con l’assessore alle Infrastrutture Vincenzo Niro, con cui non sono rare in questo periodo le occasioni di incontro.

E chissà se non gli salti in mente di fare un giro sulle ferrovie molisane, come fece anche qualche anno fa l’allora governatore Paolo di Laura Frattura per inaugurare il nuovo Minuetto, treno regionale di ultima generazione.