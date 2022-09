Tre seggi certi per il centrodestra, per il quarto bisogna aspettare

Sono praticamente ufficiali i primi tre eletti in Molise alle Politiche del 25 settembre. Sono Claudio Lotito e Lorenzo Cesa, virtualmente vincitori del seggio all’uninominale, rispettivamente per Senato e Camera, e poi Costanzo Della Porta che con il primo posto nella coalizione di centrodestra del partito di Fratelli d’Italia è lanciato verso un seggio a Palazzo Madama.

Confermate le previsioni della vigilia, è una vittoria netta e inequivocabile quella del centrodestra alle elezioni 2022, sia a livello nazionale che regionale, con percentuali ben superiori al 40% per la coalizione guidata da Giorgia Meloni, ormai premier in pectore.

Se i seggi di Lotito e Cesa erano definiti blindati fin dalle settimane delle compilazioni delle liste elettorali, quello di Costanzo Della Porta per Fdi era dato per probabile ma non certo.

Invece anche in Molise si è confermata la tendenza che vede Fdi col vento in poppa e il sindaco di San Giacomo degli Schiavoni, 47 anni, è riuscito a prevelare nella competizione sul proporzionale del Senato sugli ‘avversari’ di coalizione, quali Nicola Cavaliere di Fi, Alberto Tramontano della Lega e Mimmo Izzi di Noi Moderati.

Se l’elezione di Lorenzo Cesa, il leader Nazionale Udc, all’uninominale della Camera è praticamente cosa fatta, come lo stesso ha dichiarato nei festeggiamenti all’hotel Don Guglielmo insieme con Claudio Lotito, non altrettanto vale per il secondo eletto a Montecitorio. In questo caso infatti per poter assegnare il seggio è necessario procedere a un calcolo su base nazionale, cioè bisogna aspettare lo spoglio fino all’ultima sezione dell’ultimo comune italiano e quindi calcolare i coefficienti dei partiti e effettuare la ripartizione dei seggi tra gli stessi.

Il caso del 2018 in Molise che aveva eletto Giuseppina Occhionero con Liberi e Uguali pur avendo avuto il partito una percentuale inferiore al 4% è rimasto emblematico. Potrebbe verificarsi qualcosa di simile anche in questo frangente e comunque non può essere escluso. Al momento balza agli occhi il dato relativo a Forza Forza Italia che in Molise è decisamente superiore alla media nazionale. La candidata capolista sul plurinominale è Annaelsa Tartaglione.