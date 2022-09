‘Tre per Tre: lo sport è uguale per tutti in estate’, eventi Cip Molise sulla costa

Al via venerdì 9 settembre, fino alla successiva domenica, l’iniziativa del Cip Molise “Tre per Tre: lo sport è uguale per tutti in estate”. Un campus che si inserisce nell’ambito delle iniziative previste dal Piano quadriennale Cip-Inail e che prevede tre giornate dedicate a nuoto, pesistica, vela, canoa, danza, bocce e badminton. Tutte attività dedicate agli assistiti Inail Molise.

Il primo appuntamento nella mattinata di venerdì dalle ore 9, presso l’hotel ‘Acquario’ di Campomarino. Sabato, invece, tutti al Circolo della Vela di Termoli per poi chiudere domenica sempre a Campomarino.

“Ancora una volta – ha commentato il presidente del Comitato paralimpico del Molise, Donatella Perrella – cercheremo di coinvolgere i partecipanti in attività dinamiche, nella speranza che si appassioni a qualche disciplina sportiva, praticandola anche in futuro. Proprio lo sport – ha aggiunto il vertice del Cip Molise – rappresenta non solo un momento di inclusione ma anche un mezzo per mantenersi in forma e vivere meglio”.