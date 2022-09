Tragedia in ospedale: 56enne si lancia dal secondo piano e muore

Rimane ancora da chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto questa sera all’ospedale Cardarelli di Campobasso. Un uomo di 56 anni, di un paese della provincia di Campobasso, ricoverato nel reparto di ortopedia si sarebbe lanciato dal secondo piano (dove si trova il reparto) intorno alle 22.

Immediato l’allarme. Sul posto i sanitari e gli operatori del 118 che purtroppo non hanno potuto fare altro che constare il decesso dell’uomo. Per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Sul caso indagano i carabinieri, subito allertati dai sanitari dell’ospedale e che ora dovranno ricostruire la dinamica dell’accaduto. Una tragedia simile si è verificata qualche giorno lungo Corso Bucci a Campobasso.