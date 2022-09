Torna ‘Artigianato a…Tavenna’, due giorni tra festa e tradizione

Domani venerdì 2 settembre dalle ore 8 si svolgerà in via Roma a Tavenna si terrà la tradizionale e storica fiera mercato di Santa Irene che da sempre richiama numerosi visitatori dai paesi limitrofi. Nel pomeriggio alle ore 17 e 30 il sindaco Paolo Cirulli e l’amministrazione comunale, alla presenza di esponenti del governo regionale e numerosi sindaci inaugurerà la diciottesima edizione di “Artigianato a…Tavenna.”.

Manifestazione voluta fortemente e portata avanti sia dall’amministrazione che dalla comunità, dedicata alla valorizzazione del territorio, attraverso l’esposizione e la vendita in stand espositivi da parte di produttori locali, dei loro prodotti e delle loro creazioni artistiche.

L’inaugurazione con il taglio del nastro sarà allietata anche dal gruppo folkloristico “Compagnia d’arte popolare” di San Giuliano del Sannio. Si proseguirà poi con la visita degli stand e della mostra “Artigianato artistico del Merletto, lavorato al tombolo dalle donne di Tavenna” organizzata dalla Pro Loco presso la Mediateca Comunale, dove saranno esposti Pizzi e Merletti realizzati al tombolo. Questa antica arte ha radici profonde nella storia del paese e risale all’inizio del diciannovesimo secolo, l’amministrazione vuole e sta cercando di ridargli il giusto valore ed arginarne la dimenticanza e il sindaco a tal proposito, nel settembre del 2021, insieme ai sindaci e alle associazioni che si occupano di merletto e uncinetto dei comuni di Guglionesi, Trivento e Isernia ha firmato un protocollo d’intesa che mira a far riconoscere anche il merletto lavorato al tombolo quale tradizione artistica di grande valore, meritevole della candidatura a bene immateriale dell’ Unesco.

Alle 18 e 30 avrà inizio l’animazione per i bimbi con lo spettacolo del Mago Peppe e alle 19 si darà il via alla tradizionale sagra della carne di “Pecora alla Santa Irene”, carne tagliata a pezzettoni, fatta cucinare per svariate ore, accompagnata dalla presenza di ingredienti genuini che ne esaltano al meglio il gusto, e alle 21 avrà inizio lo spettacolo musicale “Le Regine del Capitano”.

A Tavenna il 2 e 3 settembre con la festa di Santa Irene sarà una due giorni di cibo, artigianato e divertimento.