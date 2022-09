Topi nel laghetto del parco di Termoli, necessaria la derattizzazione

Diversi topi sono stati notati in questi giorni all’interno del parco di Termoli e in particolare nell’area del larghetto del polmone verde cittadino.

“Ratti belli grossi, non topolini di campagna” precisa un cittadino termolese che avrebbe voluto godersi qualche momento di relax all’aria aperta. Il parco è solitamente frequentato da adulti con bambini, ma la presenza di topi sta spingendo molti cittadini a evitare di andarci, scegliendo magari zone diverse per passeggiare.

I topi sembrano infatti proliferare indisturbati (come nel video girato nel pomeriggio di oggi 13 settembre) ed è probabile che nell’area manchi da tempo un’opera di derattizzazione fatta in modo efficiente. “Oltretutto il parco è sporco. Probabile che siano dei bifolchi a lasciare i rifiuti in giro, ma sembra anche che nessuno venga a pulire da tempo” conclude l’autore della segnalazione.