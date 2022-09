Toma firma il decreto per salvare la radioterapia: ridefinito il budget destinato al Gemelli

La “parte non utilizzata del budget” erogato al Gemelli Molise per le prestazioni di specialistica ambulatoriale per i molisani dovrà essere impiegata esclusivamente per la radioterapia. E’ realtà il decreto annunciato dal governatore e commissario alla sanità Donato Toma per evitare la sospensione dal 1 ottobre delle terapie salva-vita che l’ospedale privato svolge per i molisani. L’interruzione era stata dichiarata esattamente una settimana fa dal presidente Stefano Petracca a causa dei tetti di spesa e dell’esaurimento dei fondi che la Regione eroga all’unico centro di eccellenza che garantisce queste prestazioni nella nostra regione. Le reazioni dei cittadini, dei sindacati e della politica (come l’ex presidente Michele Iorio) erano state veementi di fronte a questo annuncio shock.

Quattro giorni fa lo stesso Toma aveva convocato la stampa per illustrare il provvedimento con cui sarebbe stato reindirizzato (come si dice tecnicamente) il budget. Provvedimento diventato ufficiale oggi e comunicato al Gemelli Molise, secondo cui lo sforamento del budget era l’unica soluzione per evitare il blocco della radioterapia per oltre 2mila cittadini che soffrono di una patologia oncologia, ossia coloro che hanno prenotato una visita tra il 1 ottobre e il 31 dicembre.

Analoga comunicazione è stata inviata anche al Ministero della Salute e al Ministero dell’Economia e delle Finanze (che verifica i conti della sanità molisana e il rispetto del piano di rientro dal debito), oltre che alla Direzione Generale per la Salute della Regione Molise.

Il decreto, che arriva al termine di una settimana di interlocuzioni tra struttura commissariale e i vertici del Gemelli, prevede le nuove disposizioni urgenti per l’annualità 2022 con riferimento alle prestazioni di radioterapia.

“Sulla base dei dati di produzione ricavati dalle fatture inviate dalla Gemelli Molise S.p.A. fino al 30 luglio 2022 e, al fine di poter garantire ai pazienti molisani le prestazioni di radioterapia, stante la loro natura di prestazioni ‘salvavita’, la Struttura commissariale dispone, a parziale modifica delle precedenti autorizzazioni e su conforme parere congiunto del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che nelle more della definizione dei budget relativi all’annualità 2022, la parte non utilizzata del budget relativo alle prestazioni di specialistica ambulatoriale per i pazienti regionali attribuito a Gemelli Molise S.p.A. con DCA (decreto del commissario ad acta, ndr) numero 108 del 2022, sia indirizzato esclusivamente verso le prestazioni di radioterapia a favore di pazienti regionali”.