Terremoto di magnitudo 2.6 fra Petacciato e Termoli

Un terremoto di magnitudo 2.6 si è verificato questo pomeriggio 12 settembre alle 18:57 con epicentro tra Petacciato e Termoli a una profondità di 16 km.

Il sisma è stato avvertito in maniera abbastanza netta da diversi cittadini di Petacciato che hanno avvertito la terra tremare per pochi secondi. L’epicentro è localizzato in aperta campagna, stando a quanto appare sul sito dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia sulla strada provinciale 51 che collega appunto la cittadina adriatica con Termoli, non lontano dalla zona nota per la frana di Petacciato.

Al momento non si segnalano danni a cose né tantomeno feriti, mentre i vigili del fuoco riferiscono di non aver ricevuto chiamate di soccorso.