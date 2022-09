TermoliMusica, serata magica scandita da trombone e pianoforte

Serata magica di TermoliMusica quella del 25 settembre al Cinema Sant’Antonio, densa di atmosfere uniche ispirate dal trombone celestiale di Enzo Turriziani, accompagnato al pianoforte da Désirée Scuccuglia.

Un suono ricco di colori e sfumature che hanno incantato la platea, attraverso un viaggio musicale sulle tracce più significative della vita del musicista, con musiche di B. Marcello, S. Sulek, C. Debussy e L. Bernstein.

Turriziani ha infatti guidato il pubblico per mano verso un mondo fantastico, eseguendo brani che hanno caratterizzato il suo percorso di vita musicale: dagli esordi giovanissimo, passando per l’orchestra nazionale della Rai di Torino e l’orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia fino ad approdare – non ancora trentenne – all’apice delle orchestre mondiali, quale la Wiener Philharmoniker.

Il pubblico numeroso ha apprezzato e ringraziato con applausi infiniti. Il prossimo appuntamento con la stagione concertistica è previsto domenica 2 ottobre. Di seguito la locandina.