Questo delizioso gattino è stato trovato nel pomeriggio di oggi 29 settembre nei pressi del campo da basket del parco comunale di Termoli. È ferito, ha un collare come si può vedere dalla foto. I ragazzi che l’hanno trovato si sono presi cura di lui. Il gatto si trova al momento in via Torino n.5. Qualcuno lo ha smarrito? In caso di necessità è possibile contattare la redazione di Primonumero (mail: info@primonumero.it o pagina facebook).