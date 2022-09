Termoli calcio, separazione a sorpresa: esonerato il dg Santonastaso

Un fulmine a ciel sereno scuote l’ambiente Termoli calcio. Nelle scorse ore la società giallorossa ha comunicato tramite una breve nota diffusa via social network la separazione col direttore generale Clemente Santonastaso, artefice della squadra che aveva vinto l’Eccellenza molisana non più tardi di quattro mesi fa e che fino a pochi giorni fa era impegnato nel rafforzare la squadra che attualmente milita nel girone F della serie D.

“La società FCD Calcio Termoli 1920 in data odierna procede a comunicare la risoluzione del rapporto con il Dg Clemente Santonastaso, sollevandolo dal suo incarico di Direttore Generale. La società tutta ringrazia il Dg per il suo operato svolto fino a questo momento, augurandogli buona fortuna per il futuro” si legge nella breve nota.

Per ora ignoti i motivi dietro la decisione del club guidato da Flaviano Montaquila (qui in foto proprio con Santonastaso). Il dg si era fatto fotografare fino a ieri coi nuovi acquisti giallorossi ingaggiati per rafforzare la squadra che ha iniziato male la stagione, con tre sconfitte in campionato e una in Coppa Italia.