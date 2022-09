Terza sconfitta consecutiva, nella terza di campionato della Serie D, per il Termoli Calcio 1920 che in trasferta a Roma, al Trastevere Stadium, perde 3 a 1 in quella che si presupponeva essere una partita ostica.

La squadra termolese è sotto di due reti già alla fine del primo tempo: gol di Santovito al 23′ e raddoppio dei romani al 41′ con Bertoldi. Tornati in campo dopo l’intervallo, è ancora il Trastevere al 56′ a segnare con Crescenzo ma dopo poco arriva la rete del 3-1 con cui il Termoli prova ad accorciare le distanze con Smajlaj. Ma la rimonta non riesce e la squadra di casa ottiene la vittoria.

Niente da fare dunque per i giallorossi di Mister Esposito che sono fermi a 0 punti nella classifica del Girone F dopo le sconfitte contro il Pineto (in trasferta) e contro il Tolentino (in casa). I 3 punti devono attendere, ancora.