Pietro Sicignano è un nuovo giocatore del Termoli Calcio 1920. A comunicarlo la società.

Sicignano, casse 1988 difensore di 185 cm, è cresciuto calcisticamente nel Parma, ha esperienze in C con Carrarese, Melfi, Vibonese e Paganese dove ha vinto il campionato della vecchia C2, poi in D con Potenza, Cavese, Potenza ancora dove ha vinto il campionato, Gela, Acireale, Brindisi e Nola per un totale di circa 300 partite.

I giallorossi danno il benvenuto al nuovo acquisto.