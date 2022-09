Teatro, torna il Loto Link fest con 9 spettacoli tra Ferrazzano e Campobasso

In arrivo la V edizione del Loto Link Fest, “che anticipa il nostro 15° compleanno di novembre”, così dal Teatro del Loto di Ferrazzano.

La stagione, come di consueto, si svolge a cavallo di settembre (inizio il 14) e ottobre (fine il 19).

Sarà “un’edizione bellissima con 4 eventi all’aperto (a settembre) nel bel giardino del Convitto Mario Pagano e 4 eventi al chiuso, oltre a una conferenza, ad ottobre, al Teatro del Loto, sempre più bello e ovunque riconosciuto.

Scopriremo i nuovi linguaggi, la nuova drammaturgia internazionale, proponendo grandi narrazioni e giochi scenici multimediali”.

Si parte il 14 settembre e sul palco ci sarà il direttore artistico Stefano Sabelli che così presenta lo spettacolo: “Io stesso vi proporrò un testo bellissimo di Svein Tindberg (attore/autore norvegese), fra i più belli che ho mai recitato, Figli di Abramo, che racconta in modo molto ironico chi siamo, da dove veniamo e dove forse andremo”.

Poi il Loto Link Fest proseguirà con opere al femminile tratte dai grandi narratori come Christa Wolf e Joyce, e con commedie illuminanti sulla contemporaneità come Play House di Martin Crimp (con un istrionico e bravissimo Francesco Montanari) e il Bufale e Liùne di Pou Mirò (col Napoli Est Teatro), tradotto in napoletano da Enrico Ianniello, passando per il divertentissimo Contrattempi Moderni di Raffaello Tullo (della ‘mitica’ Rimbamband) e il premiatissimo Due Fratelli di Fausto Paravidino.