Anche questa volta non ha deluso le attese l’iniziativa ‘Porte aperte al canile’, evento organizzato di nuovo dall’amministrazione comunale per sensibilizzare i cittadini sull’importanza di adottare e di ‘regalare’ una vita migliore ai randagi che vivono nel rifugio di Santo Stefano.

Tante famiglie con bambini hanno raccolto l’appello di Palazzo San Giorgio e delle straordinarie volontarie del canile e si sono recati nella struttura per far ‘sgambettare’ i nostri amici a quattro zampe meno fortunati, regalando così qualche ora di svago e passeggio a tanti cani ospiti del rifugio. Anche il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, e l’assessore Simone Cretella hanno raggiunto il canile per fare un passeggiata con un grosso e dolcissimo cane dal pelo bianco.

“L’obiettivo dell’iniziativa – hanno sottolineato – è stato quello di sensibilizzare la cittadinanza sulle modalità di frequentazione del canile, affinché sempre più persone possano coadiuvare addetti e volontari nella semplice attività di sgambamento dei nostri amici a 4 zampe.

L’auspicio principale, ovviamente, resta quello di incentivare le adozioni affinché il tempo di permanenza dei cani nella struttura (in alcuni casi, purtroppo, anche tutta la vita…) possa essere il più breve possibile”.

Nell’ambito della giornata anche simpatiche iniziative come l’elezione di Miss e Mr. Canile, con la sfilata in passerella dei più bei cani della struttura.

“Un ringraziamento davvero sentito va ancora una volta alle instancabili volontarie che prestano ininterrottamente la loro opera a supporto della gestione del canile – hanno detto ancora il sindaco e l’assessore – contribuendo in maniera determinante al miglioramento delle condizioni di vita dei cani ed ad ogni adempimento necessario per la loro adozione presso tante famiglie di tutta Italia”.