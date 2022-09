Superbonus, Lega: “Imprese salvate grazie alla nostra mediazione”

“La Lega salva le imprese inguaiate dalle criticità del superbonus”, afferma il leader della Lega Matteo Salvini che giovedì 15 settembre, alle ore 11.30, sarà in piazza Municipio a Campobasso. “Significa che ci saranno certezze per chi compra i crediti. Le aziende respirano ed il lavoro riparte: dalle parole ai fatti. Ora avanti tutta contro il caro bollette: è emergenza nazionale, non possiamo perdere tempo”.

I candidati al Parlamento della Lega Michele Marone, Alberto Tramontano e Rita Colaci accolgono con entusiasmo il risultato raggiunto in materia di superbonus grazie al lavoro di mediazione tra le forze politiche fatto dalla Lega. In questo modo anche le imprese molisane potranno respirare e ripartire con il lavoro. Ora bisogna raggiungere l’altro obiettivo urgente: aiutare le famiglie e le aziende contro il caro bollette, il Governo deve adottare subito provvedimenti straordinari contro questa emergenza nazionale.