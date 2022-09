Suona la prima campanella, si torna a scuola: “Bello rivedere i bambini senza mascherine”

Alle 7.30 i maestri e le maestre iniziano a varcare la soglia della scuola primaria Principe di Piemonte, in piazza Vittorio Veneto a Termoli. Si percepisce tensione ma altresì entusiasmo, qualche insegnante prende servizio qui per la prima volta. Mentre nel cortile della scuola viene allestito il tutto: per le 8.30 è previsto un saluto di accoglienza in musica da parte degli studenti più grandicelli della contigua Oddo Bernacchia per i bambini e le bambine del primo anno della stessa scuola.

LA PRESIDE SCRASCIA: “SPERIAMO NON TORNINO LE RESTRIZIONI”

UN PAPA’ TERMOLESE: “I BAMBINI HANNO SOFFERTO TANTO PER IL COVID”

Primo giorno di scuola anche per gli studenti di Campobasso. All’istituto comprensivo Montini, scuola secondaria di primo grado, si torna alla normalità cominciando dal rientro nel plesso unico. Nel 2021 i ragazzi erano stati divisi in tre strutture diverse a causa del Covid. Quest’anno dopo due anni di pandemia si torna alla normalità.

I GENITORI DELLA MONTINI: “RIENTRO NEL SEGNO DELLA NORMALITÀ”

ENTUSIASMO PER IL RITORNO DELLA DIRIGENTE ANTONELLI ALLA MONTINI

Torna a scuola anche la dirigente Agata Antonelli. La preside negli scorsi anni aveva ricoperto il ruolo di ispettore per il ministero dell’istruzione presso l’ufficio scolastico regionale. Ora torna a sedersi dietro la scrivania della scuola Montini che ha diretto per anni. E’ stata accolta con calore ed entusiasmo da famiglie e ragazzi.

L’EMOZIONE DA NONNO DEL PRESIDE FRANZESE (TERMOLI)

ALLA BERNACCHIA BENVENUTO CON L’INNO DI MAMELI

Gli alunni della seconda e terza media della scuola Oddo Bernacchia hanno dato il benvenuto agli alunni di prima media. Tutti in piedi per l’inno di Mameli che ha aperto le danze. La preside Scrascia: “Abbiamo iniziato così perché qui il nostro obiettivo è formare cittadini”. Toccante il momento in cui una rappresentanza di alunni più grandicelli ha accolto i ‘nuovi. “Siete emozionati? Anche noi lo eravamo”. “Io – ha detto un allievo rivolto alla platea – ricordo ancora il mio primo giorno”.

TOUR NELLE SCUOLE DEL SINDACO GRAVINA

E’ iniziato dall’istituto ‘Francesco d’Ovidio’ il giro nelle scuole del sindaco di Campobasso Roberto Gravina che, accompagnato dall’assessore Luca Praitano, ha portato il saluto dell’amministrazione come è ormai consuetudine, anche in occasione dell’inizio di questo nuovo anno scolastico. Dopo la D’Ovidio, la visita al Convitto Nazionale Mario Pagano, all’Istituto Colozza, alla Montini, alla Jovine e alla Petrone.

AGATA ANTONELLI TORNA ALLA MONTINI: “NON SCUOLA MA FAMIGLIA”

PRIMO GIORNO FRA GIOCHI E ABBRACCI ALLA PRIMARIA GIOVANNI PAOLO II DI CAMPOBASSO

UNA SELEZIONE DI IMMAGINI DA TERMOLI E CAMPOBASSO