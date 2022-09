La pesca straordinaria di Antonio: tira a galla una ricciola di 26 kg

Pesca straordinaria a Termoli nell’ultimo giorno di settembre, segnato da una allerta meteo gialla ma con un mare ancora calmo, con i venti – previsti di burrasca – non ancora arrivati. E’ in questo contesto che Antonio Mignogna, originario di Riccia, tira a galla una ricciola formato record, del peso di ben 26 chilogrammi, dopo una bella lotta con la canna da pesca per poter tirare in superficie un pesce dalle dimensioni e dal peso inaspettati che si è protratta per 40 minuti, come lui stesso racconta.

“Grazie alla esperienza maturata nella pesca, per la quale ho una passione sconfinata e alla quale mi dedico tutto l’anno e devo dire con buoni risultati, ho avuto la meglio sul pescione e sono riuscito a portarlo a riva” racconta Antonio Mignogna. Una cattura voluta, cercata e sicuramente meritata. Lui ne approfitta anche per ringraziare l’attrezzatura che ha resistito alla lotta in mare senza perdere un colpo, fornita dal titolare del negozio Passione Pesca di Fausto Vaccarella a Campomarino Lido.