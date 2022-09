Sporting Campobasso vince sulla Chaminade 4-1

La stagione 2022/2023 si è aperta alla palestra Sturzo con il derby Chaminade – Sporting Campobasso valido per la prima gara del girone B di Coppa Italia regionale. La gara è terminata 4-1 per gli ospiti.

La prima azione pericolosa parte da un passaggio filtrante di Caddeo per Pappalardi che di prima intenzione trova l’intervento del portiere di casa Polo. La Chaminade risponde con un corner di Marro per il sinistro di Salvatore che sfiora il palo. Al quindicesimo il risultato resta fermo sullo 0-0.

Ancora protagonista Polo per la Chaminade con un doppio intervento prima su Oriente e poi su Caddeo. Nell’ultimo giro di lancette registriamo due grandi occasioni di marca Sporting se il tacco di Ruscica trova l’intervento del portiere dei locale, sull’azione seguente il legno nega il goal a Oriente. Il primo tempo termina a reti inviolate. La ripresa si apre con Pappalardi che recupera palla a metà campo destro sotto la traversa imparabile, 1-0 per lo Sporting Campobasso.

Al terzo corner di Oriente per Cornacchione per il raddoppio. La Chaminade riapre subito il match con un triangolo ben chiuso tra Pontico e Bozza con quest’ultimo che realizza l’1-2. Strappa applausi il tiro al volo di Marro che sfiora il palo. Bagnoli ben servito da Caddeo a porta vuota manda la sfera sul fondo. Al venticinquesimo schema su punizione per lo Sporting: Bagnoli per Pappalardi che gonfia la rete per il 3-1. Sul finire di gara Oriente serve D’Elia, il sinistro vale il 4-1 finale per lo Sporting. Il prossimo appuntamento per la Chaminade sarà sabato 1 ottobre in casa della Polisportiva Bojano, per la seconda gara di Coppa.