Spacciatori nigeriani arrestati, presidente Asec Confesercenti plaude ai carabinieri

Il Presidente di As.E.C. Confesercenti provinciale di Campobasso, Pasquale Oriente, ringrazia i Carabinieri della compagnia di Campobasso per aver concluso con successo l’operazione Axé, volta a smantellare un’organizzazione criminale che riforniva di droga la città capoluogo del Molise.

“La notizia dell’individuazione di un’associazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti, operativa nel capoluogo di regione – commenta il Presidente di As.E.C. Confesercenti – ci conferma l’importante lavoro svolto dalle forze dell’ordine del nostro territorio e ci ricorda quanto alcuni fenomeni vadano contrastati con grande determinazione, proprio come avvenuto nell’operazione conclusa all’alba del 20 settembre.

Quella contro lo spaccio è una battaglia che, così come ricordato anche in diverse occasioni pubbliche dal Capo della procura, Nicola D’Angelo, per essere vinta deve vedere coinvolti al fianco delle istituzioni anche i singoli cittadini che con le loro segnalazioni possono dare un contributo determinante all’avvio delle indagini. Queste operazioni, assieme al costante investimento in azioni sul piano formativo e culturale, possono rappresentare una risposta forte ad avvenimenti che ancora destano molto allarme tra i cittadini e i commercianti del territorio. Proprio quest’ultimi, infatti, sono sempre più preoccupati per l’incremento di alcuni fenomeni da quello dei furti fino allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Oggi, però, salutiamo con soddisfazione l’operazione e ribadiamo il nostro ringraziamento agli oltre 50 uomini dei Carabinieri che, supportati dai cani antidroga del nucleo Carabinieri Civili di Chieti e da un elicottero del V Nucleo di Pescara, hanno condotto l’operazione per contrastare il traffico degli stupefacenti”.