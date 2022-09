Sos Impresa, assemblea della rete contro racket e usura. “Incrementiamo videosorveglianza”

Si è riunita, lunedì 12 settembre, l’assemblea ordinaria dell’associazione “SOS IMPRESA, rete per la legalità di Campobasso ed Isernia”.

Al centro della discussione, condotta da professionisti con comprovata esperienza in materia, le azioni da intraprendere nei prossimi mesi allo scopo di rafforzare le iniziative per l’affermazione della legalità e per prevenire e contrastare il racket delle estorsioni, dell’usura e della corruzione. In particolare, dopo i primi due anni di attività, è emersa la volontà di adottare delle iniziative volte a far conoscere ancor di più SOS IMPRESA ai singoli imprenditori di tutto il Molise.

Lo scopo è quello di rendere tutte le vittime di reati che comprimono la libertà di iniziativa economica consapevoli della possibilità di chiedere assistenza, andando ad offrire un valore aggiunto al lavoro già svolto dai presidi istituzionali. Su queste basi, la volontà è anche quella di proporre alle istituzioni pubbliche il rafforzamento di strumenti utili alle vittime di alcuni reati come, ad esempio, l’incremento della videosorveglianza nelle zone ancora sprovviste.