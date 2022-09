Sorpresa quarto seggio: eletta Caterina Cerroni del Pd alla Camera

Il premio di consolazione per il Partito democratico dopo la disfatta elettorale arriva alle 20, quando si sono concluse le operazioni di spoglio anche per la Camera dei deputati. L’effetto flipper innescato dalla legge elettorale premia i dem, come si apprende dal sito del Ministero dell’Interno e come confermato dai vertici regionali del Pd. Caterina Cerroni, la 31enne agnonese capolista in Molise, rappresenterà la nostra regione a Montecitorio. E’ la quarta parlamentare molisana eletta in una delegazione composta finora da soli uomini e tutti di centrodestra, ossia Lorenzo Cesa, Claudio Lotito e Costanzo Della Porta, la cui vittoria è risultata chiara già all’alba di oggi.

Più lunghe le operazioni per assegnare il quarto seggio che, ad un certo punto del pomeriggio, sembrava vicinissimo per Fratelli d’Italia e per l’isernina Elisabetta Lancellotta. In zona Cesarini il partito di Giorgia Meloni non è riuscito nell’en-plein: il seggio assegnato in quota proporzionale alla Camera dei deputati avviene infatti sulla base dei ‘resti nazionali‘ e dunque non conta solo il risultato ottenuto a livello regionale.

Il colpo di scena per rende meno amara la sconfitta del Pd ricorda un po’ quanto avvenuto nel 2018: quattro anni e mezzo fa, sempre a sorpresa, il seggio scattò per Giusy Occhionero, candidata con Leu. Stasera gioisce Caterina Cerroni, segretaria nazionale dei Giovani dem e una delle candidate di spicco nella squadra del centrosinistra in Molise: oltre ad essere una delle candidate under 35 volute direttamente da Enrico Letta, negli ultimi giorni della campagna elettorale la tv inglese BBC aveva deciso di raccontare e di parlare della giovane originaria di Agnone. Ossia il paese in cui la 31enne ha iniziato le sue prime esperienze politiche.

leggi anche Una mattinata... speciale La BBC a Campobasso per Caterina Cerroni (Pd) tra conferenze e volantinaggio al mercato

L’elezione di Caterina Cerroni rende probabilmente meno scottante la sconfitta alle urne. Il ko ha indotto oggi il segretario Enrico Letta ad annunciare che non si ricandiderà al congresso del partito in programma la prossima primavera.