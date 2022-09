Il nuovo balzo del partito di Fratelli d’Italia, rilevato oggi dal sondaggio di Nando Pagnoncelli alla vigilia dello stop per il consueto silenzio demoscopico, c’è stato anche tra i lettori di Primonumero.it. Se fino a ieri infatti il M5s guidava le preferenze di voto (virtuale) nel sondaggio da noi proposto (che ricordiamo non avere nessuna rilevanza statistica) oggi 9 settembre (prima dello stop al voto) è avvenuto il sorpasso.

Il nostro sondaggio è stato chiuso e questi sono i risultati: 1090 i votanti, di questi il 24% (cioè 260) ha cliccato Fratelli d’Italia, il 20% (cioè 222) ha scelto il Movimento 5 Stelle e al terzo posto si è classificato il Partito Democratico che ha ottenuto il 16% delle preferenze (172 voti).

Prima di continuare a scorrere la ‘nostra’ classifica delle intenzioni di voto, torniamo al sondaggio i cui risultati sono stati pubblicati stamane sul Corriere della Sera. I dati politici che emergono sono la crescita ulteriore del partito di Giorgia Meloni, arrivato al 25.1%, l’aumento del cosiddetto Terzo Polo (Azione-Italia Viva) che arriva al 6.7% così come quello del M5s, che si attesta sul 14.5% ma raggiunge punte del 20% al Sud (proprio come succede nel nostro sondaggio molisano).

Di contro chi perde sono il Pd, pericolosamente vicino a scendere sotto alla soglia psicologica del 20% (nella nostra rilevazione è successo, arrivato come detto al 16%), ma anche della Lega che scivola dal 23 al 20.5%. Forza Italia è stabile all’8%, tampinata da Calenda-Renzi che gli stanno rosicchiando voti.

Tornando al sondaggio conoscitivo proposto da Primonumero e chiuso oggi pomeriggio, dopo FdI, M5s e Pd al quarto posto si piazzano gli astensionisti del voto. Non andrò a votare è stato scelto dal 10% dei nostri lettori-votanti (104). A seguire ci sono Lega all’8% (quindi più in basso rispetto al 12.5% nazionale), Forza Italia al 6% (meno che nelle rilevazioni ufficiali nazionali), Azione-Italia Viva è al 5% (inferiore al dato ufficiale). Infine si fermano al 3% la lista di Mastella e quella di Italia Sovrana e Popolare. Non superano teoricamente la soglia minima del 3% in Molise né Unione Popolare, né l’alleanza Verdi-Sinistra, né la lista dell’Udc Noi Moderati, né +Europa né Impegno Civico di Di Maio.

Per quale partito voterai il 25 settembre? Fratelli d'Italia (24%, 260 Voti)

Movimento 5 Stelle (20%, 222 Voti)

Partito Democratico (16%, 172 Voti)

Non andrò a votare (10%, 104 Voti)

Lega (8%, 86 Voti)

Forza Italia (6%, 64 Voti)

Azione - Italia Viva (5%, 52 Voti)

Noi di Centro - Mastella (3%, 33 Voti)

Italia sovrana e popolare (3%, 29 Voti)

Nessuno di questi (2%, 25 Voti)

Unione popolare (1%, 15 Voti)

Verdi - Alleanza Sinistra (1%, 13 Voti)

Noi Moderati - Udc (1%, 7 Voti)

+ Europa (1%, 6 Voti)

Impegno Civico - Di Maio (0%, 2 Voti) Totale voti: 1.090