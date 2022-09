Alessandra Gentilucci, atleta termolese che si allena nella palestra della associazione sportiva House of Strength, è stata convocata con il suo coach Fabrizio Carotenuto per partecipare ai campionati europei che si terranno in Polonia a fine novembre.

Gentilucci lo scorso 31 agosto a Istanbul, in Turchia, aveva conquistato il primato mondiale di sollevamento pesi, aggiudicandosi la medaglia d’oro in ogni singola prova (squat, panca e stacco) e facendo registrare il carico più alto mai fatto al mondo sullo squat, 110kg.

“Lo abbiamo detto, lo abbiamo fatto – commenta Carotenuto -. Tre anni fa siamo partiti dalle basi, e oggi siamo sul tetto del mondo. La vittoria non è stata oggi, ma ogni singolo giorno di questi 3 anni in cui abbiamo scalato gradino dopo gradino, la vetta per il successo.

Allenamento dopo allenamento abbiamo costruito quello che prima era solo un pensiero folle, poi è diventato un sogno, ed infine si è tramutato in realtà.

Grazie Alessandra per avermi fatto vivere questi successi e queste soddisfazioni da coach, portare un proprio atleta sul tetto del mondo è più appagante che vincere per sé stessi.

E grazie amore per avermi fatto ridere, piangere, gioire, urlare, vivere mille emozioni da compagno”.