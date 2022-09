Sindaci a confronto per cantierare progetti su turismo e digitalizzazione

La cabina di regia del progetto Next Generation Campobasso si è riunita martedì 6 settembre per discutere le proposte strategiche per l’Area Vasta di Campobasso. Concluso il percorso che ha permesso di “sentire la voce” di tutti gli attori coinvolti (amministratori e stakeholder pubblici e privati), è il momento in cui bisogna mettere insieme le idee per indirizzarle verso progetti “cantierabili”.

Digitalizzazione e Turismo sono i pilastri sui quali i sindaci dei 18 Comuni partner hanno deciso di puntare, al fine rilanciare un territorio che negli ultimi anni ha assistito ad una forte trasformazione della propria economia e demografia.

L’obiettivo è quello di far leva su economie di scala e dare la possibilità ai Comuni di piccole dimensioni di offrire servizi che diversamente non sarebbero in grado di mettere a disposizione dei propri cittadini.

La nascita di un Centro Servizi per il digitale, che offra servizi telematici accessibili online da cittadini ed imprese e di un Sistema Turistico Integrato che consenta di connettere le varie attrazioni del territorio e valorizzi l’offerta turistica, sono i primi passi individuati per un cambiamento ed un’integrazione possibili dell’Area Vasta di Campobasso.