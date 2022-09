Si aggrava l’anziano che ha ingerito cibo contaminato dalla listeria. Ricotta incriminata

È stato trasferito nel reparto di Rianimazione oggi l’uomo, residente in provincia di Campobasso, che era stato ricoverato alcuni giorni fa nelle Malattie Infettive del Cardarelli, la cui equipe aveva scoperto – con diagnosi tramite liquido cerebro-spinale – la presenza del batterio della Listeria.

La listeriosi è una infezione causata da determinati cibi che dal 2020 a oggi in Italia ha causato 71 casi clinici (dato aggiornato a ieri) e 3 decessi. L’infezione, seppur relativamente rara, si può manifestare con un quadro clinico severo e tassi di mortalità elevati soprattutto in soggetti fragili quali neonati, anziani, donne gravide e adulti immuno-compromessi.

È il caso del paziente molisano, arrivato in ospedale alcuni giorni fa con i sintomi della meningite, che non sono sfuggiti ai medici dello staff del dottor Donato Santopuoli, i quali hanno immediatamente fatto il collegamento e sono arrivati in breve alla diagnosi e dunque alla terapia di riferimento.

Nelle ultime ore purtroppo il quadro clinico è peggiorato a causa di convulsioni e l’uomo, 75 anni, è stato spostato in Terapia Intensiva ed è in prognosi riservata.

In questo caso specifico, come hanno accertato i medici tramite le interviste al paziente e alla figlia, responsabile della contaminazione non è il wurstel, cibo che se ingerito crudo può causare la listeriosi e del quale si sta parlando molto per via del ritiro dal commercio di diversi lotti di salsicce di pollo di una marca specifica (leggi l’articolo), bensì il formaggio.

Nel caso specifico si tratta della ricotta, che l’uomo aveva consumato presa dal frigorifero tre settimane fa, cominciando l’incubazione del batterio. I formaggi come ricotta, stracchino, mozzarelle e stracciate a basse temperature sviluppano il batterio responsabile della infezione, che ha effetti su persone fragili o in determinate condizioni mentre resta latente e senza conseguenze sui soggetti sani.

Il primario di Infettive, come da prassi, ha fatto la segnalazione all’Azienda sanitaria regionale del Molise, che a sua volta ha comunicato il caso di listeriosi al Ministero della Salute per il censimento su base nazionale. Segnalata anche la possibile fonte di incubazione, il formaggio fresco.