Sfuma ancora la prima vittoria in Serie D per il Termoli Calcio. Al Cannarsa col Porto d’Ascoli finisce 1-1

L’eurogol di Defendi non basta: sfuma ancora la prima vittoria in serie D per il Termoli Calcio 1920: allo stadio comunale ‘G. Cannarsa’, contro il Porto d’Ascoli finisce 1-1. Fischio d’inizio della partita alle 15, l’emozione è tanta per quella che è la seconda partita in casa, coi giallorossi ancora fermi a 0 nella classifica del girone F.

È Edoardo Defendi a sbloccare la partita al ‘39 con una splendida rete in rovesciata. Il primo tempo si chiude sull’1-0 per i padroni di casa.

Ma al 15′ di gioco del secondo tempo arriva il pareggio del Porto d’Ascoli: su punizione, al limite dell’area di rigore, il numero 4 (Caprioli) della squadra ospite porta la squadra marchigiana sull’1-1. E il risultato fino alla fine non si sblocca: la curva non smette mai di incitare gli 11 di mister Esposito ma la vittoria è rimandata.

La 4° giornata di campionato si chiude con un pareggio. Partita con poche emozioni che termina con un risultato probabilmente in linea con le occasioni viste, da una parte e dall’altra, e che smuove appena la classifica.

Prossima sfida per la squadra termolese, ora a quota 1 in classifica, sarà quella (in trasferta nella Capitale) contro il Roma City FC, domenica 2 ottobre.