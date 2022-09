I carabinieri del comando provinciale di Campobasso e quelli del nucleo ispettorato lavoro del capoluogo oltre agli ispettori regionali hanno effettuato vari controlli nei campi di coltivazione dei pomodori nel territorio di Larino in un’operazione di contrasto al fenomeno dello sfruttamento del lavoro e del caporalato.

Una persona è stata denunciata e diverse decine di lavoratori sono stati controllati nell’operazione svolta nello scorso fine settimana in Basso Molise. Una multa da 10.000 euro è stata effettuata nei confronti di una delle persone coinvolte.

Sono stati numerosi lavoratori stranieri controllati e intervistati così come previsto dalla normativa in tema di sicurezza sul lavoro. Il fenomeno del caporalato purtroppo non è una novità in Basso Molise ed è tristemente nota la vicenda dei lavoratori africani, alcuni dei quali impiegati negli appezzamenti di Campomarino, che morirono in incidente stradale in Puglia, sulla statale 16, proprio al rientro dopo una giornata di lavoro a Campomarino.

“In questo periodo dell’anno, infatti, sono tante le aziende agricole che operano sul territorio molisano e che, sovente, lo fanno assumendo lavoratori con contratto a tempo determinato. Per tale ragione, gli uomini dell’Arma hanno intensificato di recente le attività ispettive a salvaguardia di tutti i lavoratori impegnati in questo settore. Uno degli ambiti economici più esposti a questo fenomeno è proprio l’agricoltura che, nel solo Molise, costituisce il 48% dell’intero Pil regionale e dove il lavoro nero talvolta si combina con forme diverse di intermediazione illecita (caporalato), espressione di un sistema di reclutamento e impiego della manodopera, straniera ed italiana, anche di natura transnazionale, legata alla tratta internazionale a scopo di sfruttamento lavorativo” spiega una nota dell’Arma dei carabinieri.

“I luoghi di lavoro devono essere sicuri e i nostri controlli continueranno senza sosta, perché la vita è il bene più prezioso che abbiamo” è il messaggio del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Campobasso, Colonnello Luigi Dellegrazie.

Numerosi inoltre sono stati i controlli sui cantieri della provincia campobassana, con le attività ispettive che hanno interessato il settore agricolo e quello edilizio.