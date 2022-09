I militari del Reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Termoli in collaborazione con l’Arpa hanno sequestrato a Ururi una discarica abusiva di 5200 metri quadrati e un capannone di 400 metri quadrati con tetto in eternit parzialmente lesionato e crollato.

Sul terreno sono stati trovati rifiuti di vario genere particolarmente dannosi per l’ambiente e nocivi per la salute umana, in particolare lastre di eternit raccolte in grandi sacchi, cumuli di detriti provenienti da demolizioni, veicoli abbandonati, rottami di diversa natura, carcasse di frigoriferi, televisori e altri elettrodomestici, oltre a contenitori di solventi e vernici e pneumatici.

L’operazione è stata effettuata dal Roan nell’ambito del piano di controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei traffici illeciti e per il contrasto ai reati ambientali. Per questo motivo sono stati denunciati per reati ambientali e illecito smaltimento dei rifiuti un imprenditore agricolo che aveva la disponibilità dell’area e il proprietario del terreno. L’area è stata sequestrata e, fatto di ulteriore gravità, si trova in una zona soggetta a vincoli paesaggistici e ambientali.

“L’attività testimonia ancora una volta la trasversalità dell’azione dei Reparti Aeronavali delle Fiamme Gialle che concorrono alla prevenzione e contrasto degli illeciti in materia ambientale, a terra e in mare, a tutela della salute dei cittadini e a presidio del delicatissimo ecosistema ambientale e paesaggistico nazionale” commenta il Reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Termoli.