Scuola, meno personale Covid (-450) e alunni (-656). 800 docenti restano precari

Meno studenti, meno personale covid e circa mille persone (tra docenti e ata) precarie. Mancano pochissimi giorni dal suono della campanella e per la Flc Cgil l’anno scolastico 2022/2023 si presenta con “problemi e criticità”.

“Ci piacerebbe lanciare messaggi di ottimismo e di speranza nel futuro, ma la realtà che abbiamo di fronte, purtroppo, è tutt’altro che rosea”, ha esordito il segretario della FLC Pino La Fratta nella conferenza stampa che si è svolta questa mattina (9 settembre). Nella sede del sindacato era presente anche una nutrita delegazione di rappresentanti sindacali del settore.

Le scuole saranno sempre alle prese con i nuovi protocolli Covid, anche se c’è stato “uno spreco di tempo e risorse (con misure inutili come i banchi a rotelle), mentre non ci sono stati sufficienti interventi su organici, edilizia e trasporti”, ha spiegato La Fratta. “Il risultato è stata la confusione, le continue ripartenze e interruzioni della didattica in presenza, una gestione problematica delle quarantene nelle scuole. Sono emerse tutte le incapacità di un’amministrazione che niente ha fatto per la messa a punto di misure efficaci sul contrasto ai contagi nelle scuole: sistemi di areazione forzata, protocolli di collaborazione tra scuole e autorità sanitarie, rafforzamento degli organici, misure di tutela per personale e alunni ‘fragili’”.

Non ci saranno i docenti e il personale Ata impiegati nei mesi della pandemia: l’organico Covid non è stato prorogato. “In Molise circa 450 lavoratori (di cui quasi 250 Ata) in questi anni hanno assicurato il funzionamento delle scuole e contribuito ad affrontare le tante emergenze dovute alla pandemia”.

A fronte di tali numeri, sottolinea il sindacato, se non ci sarà un incremento di posti in molte scuole sarà impossibile garantire il servizio per l’anno scolastico che va ad iniziare. Al tempo stesso è diminuito il numero degli studenti: 656 in meno. Dal 2009 il Molise ha perso quasi diecimila alunni, in percentuale uno dei dati di spopolamento più alti in Italia.

“Si tratta di numeri allarmanti – ha dichiarato La Fratta – che indicano come la nostra regione stia andando incontro a una vera e propria desertificazione e senza politiche mirate si rischia di avere, tra i suoi effetti, quello di non poter garantire un’offerta formativa di qualità. Rispetto alla programmazione dell’offerta formativa regionale (ed al nuovo piano di dimensionamento scolastico, che ricordiamo è già scaduto l’anno scorso), dobbiamo far rilevare come ancora una volta si brancola nel buio. Nel merito, senza avere purtroppo un reale riscontro, abbiamo evidenziato come le linee guida regionali dovrebbero esplicitare le idee di fondo su cui si vuole disegnare complessivamente il sistema scolastico e l’offerta formativa regionale, dettando altresì i criteri generali per l’ottimizzazione dell’assetto organizzativo della rete scolastica e dell’offerta formativa erogata dalle scuole”.

Quella del dimensionamento scolastico è una problematica complessa, che deve essere affrontata in un’ottica ampia, con il coinvolgimento degli enti locali, delle istituzioni, delle organizzazioni sindacali, del personale della scuola e con attenzione alla rete dei trasporti e all’edilizia scolastica. A sostenere questa linea di pensiero è anche il segretario regionale della Camera del Lavoro Paolo De Socio, che è intervenuto spiegando come sia miope la politica locale in tema di programmazione, in quanto il più delle volte impone delle decisioni senza condividerle con chi le subisce. “Bisogna tenere presente – ha detto De Socio – le esigenze di chi nel sistema scolastico ci vive e ci lavora e, più in generale, la politica deve coinvolgere il mondo del lavoro nella costruzione di quella che sarà la futura regione Molise”.

Anche a livello di organici scolastici, in Molise si registrano forti criticità, in particolare sul personale Ata che in 10 anni ha perso circa il 40% dei posti, passando da 1823 a 1277 posti. In particolare ci sono 361 collaboratori scolastici in meno, pur rimando sostanzialmente invariato il numero di plessi in cui si svolgono le lezioni. E anche per chi lavora spesso la situazione è quantomeno incerta. Infatti, le Immissioni in ruolo sono state poche, rispetto ai posti disponibili, e non hanno risolto i problemi. Per gli Ata solo 58 autorizzate su 162 disponibili, ma anche per i docenti si limitano solo a compensare il turnover (185 su 298 posti disponibili). In totale, ci saranno 1073 precari nelle scuole molisane (801 docenti e 273 ATA) con contratti al 30 giugno o al 31 agosto, addirittura aumentando la cifra dell’anno scorso e consolidando un dato ormai strutturale in Molise, ovvero circa il 20% dei lavoratori della scuola è precario.

Occorre intervenire con politiche per il reclutamento del personale – l’idea del sindacato – che non possono essere sempre e solo “straordinarie” e volte a superare l’emergenza ma devono saper coniugare il rispetto dei diritti acquisiti e la continuità didattica con la qualità dell’offerta formativa.