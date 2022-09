Scuola Colletorto, la precisazione del sindaco e la nostra

In relazione all’articolo pubblicato ieri da Primonumero dal titolo: “Costata quasi 2,5 mln di euro e inaugurata in pompa magna. Ma la scuola di Colletorto è chiusa” riportiamo la precisazione del sindaco Cosimo Mele che scrive: “Innanzitutto, nessuno dei soggetti intervistati, compreso il direttore dei lavori, ha mai dichiarato di aver presentato la Scia presso il comando dei Vigili del Fuoco. Anzi la stessa è in fase di completamento ed inoltro in quanto oggetto di miglioramenti relativi al collaudo congiunto della centrale termica e della palestra, al fine di ottenere l’agibilità globale di tutto il plesso scolastico. Per quanto riguarda il finanziamento regionale per l’acquisto degli arredi, questo deve essere inteso come contributo integrativo dell’arredo attualmente presente nella scuola di pozzo Berardinelli, e non sostitutivo. Quindi, nessun dispendio di energie e di fondi pubblici per il trasferimento degli arredi in quanto comunque necessario. Colgo l’occasione per ringraziare pubblicamente l’impegno e la serietà del governo Toma per l’impegno profuso che ci permetterà di rendere pienamente funzionale tutte le aree della scuola di viale Molise”.

A scanso di equivoci precisiamo a nostra volta che tutto quanto riportato nell’articolo a firma di Assunta Domeneghetti è stato correttamente verificato. Parlando a telefono più volte col sindaco e col suo direttore dei lavori possiamo affermare senza ombra di dubbio che quanto riferito ai nostri lettori, e riportato in diversi passaggi con dei virgolettati, corrisponde a verità.

Evidentemente qualcosa nell’ingranaggio istituzionale si è inceppato e oggi il primo cittadino sta cercando di correre ai ripari chiedendo la pubblicazione di queste precisazioni che abbiamo avuto la cortesia di pubblicargli. Resta il fatto che la nuova scuola di viale Molise resta chiusa, non c’è ombra della delibera del finanziamento promessa dal governo regionale, non c’è una data per la riapertura e neppure per l’inizio dell’anno scolastico dei bambini dell’Infanzia. La responsabilità non è minimamente imputabile ai vigili del fuoco né alla dirigente che agisce prudentemente nell’interesse della scuola e degli studenti”.