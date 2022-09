Scontro sulla provinciale 51 al bivio di Petacciato, in ospedale un 68enne

Due auto si sono scontrate stamattina 15 settembre poco dopo le 9 sulla strada provinciale 51 all’altezza del bivio che porta al paese vecchio di Petacciato. Un 68enne del posto è finito in ospedale con ferite giudicate non gravi a causa dello scontro avvenuto tra la sua auto, una Peugeot 3008 di colore marrone diretta verso il paese, e una Volkswagen Polo di colore nero che procedeva in direzione di Petacciato Marina.

La prima ipotesi è che quest’ultima auto abbia invaso la corsia opposta a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia di questa mattina. Il 25enne alla guida della Polo è rimasto illeso, mentre il 68enne ha avuto bisogno delle cure del 118, intervenuto sul posto con un’ambulanza insieme a una pattuglia dei Carabinieri della stazione di Petacciato e a una squadra dei Vigili del Fuoco arrivata da Termoli.

Dopo i soccorsi e i primi accertamenti dei Carabinieri, le auto sono state rimosse dal carro attrezzi. Leggermente rallentato per qualche decina di minuti il traffico sulla provinciale 51 in un tratto non nuovo a incidenti stradali, come quello in cui perse la vita una bambina di 4 anni proprio un anno fa.