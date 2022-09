Schianto col motorino, 16enne di Larino trasferito a Pozzilli con trauma cranico

Un sedicenne di Larino è rimasto vittima stanotte, poco prima delle 2, di un incidente stradale. Il giovanissimo si sarebbe schiantato contro un muretto in via Mazzini, nel centro frentano. Con lui anche una ragazza che però ha riportato un trauma più lieve.

Entrambi sono stati portati dai sanitari del 118 Molise al San Timoteo di Termoli ma il ragazzo è stato poi trasferito al Neuromed di Pozzilli: la prognosi è riservata. Fonti sanitarie del nosocomio bassomolisano riferiscono di un trauma cranico. Il ragazzo, in via precauzionale, è stato dunque trasferito nel centro medico in provincia di Isernia dove è in osservazione.

Ferite giudicate guaribili in 30 giorni (frattura dell’osso nasale) invece per la giovane ragazza che era passeggera a bordo dello scooter.