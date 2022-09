Uno dei bambini – di soli 4 anni – non riusciva più a dormire, aveva gli incubi e crisi di pianto. Fatti che preoccupano i genitori fino a quando il piccolo, di soli 4 anni, non si apre e svela alla mamma: la maestra mi picchia.

La donna, inorridita viole denunciare quella confessione, ma prima ancora sceglie di accertarsi personalmente che non fosse lo sfogo di un bambino soltanto ansioso per l’inizio del suo percorso nella Scuola dell’Infanzia. Quindi a febbraio scorso va a scuola e scopre la maestra che rincorre il figlio in classe, lo afferra, lo mette a testa in giù e lo schiaffeggia sul culetto. Il bambino si divincola ma lei lo afferra di nuovo, gli inveisce contro agitando le mani e lo insulta dicendogli di andare via dalla classe.

Il passo di questa mamma da quella scuola alla Caserma dei carabinieri è repentino: una volta negli uffici del comando provinciale di via Ponte San Leonardo racconta tutto. Racconta gli stati d’animo del bambino, le sue confessioni e quello a cui aveva assistito lei personalmente. I carabinieri davanti a quell’esposto, attivano immediatamente – di concerto con la Procura – le procedure previste dal Codice rosso. Parte quindi l’attività investigativa che è necessariamente rapida e si organizzano intercettazioni telefoniche, ambientali ma anche riprese video all’interno della classe del piccolo.

E qui lo sconcerto. L’inchiesta registra: espressioni ingiuriose verso il bambino. “Perché non te ne vai, ma quanto sei brutto…”; definendo il minore al culmine di una lite con un suo compagno di classe “animale”.

“Non mi chiamo maestra…. non sono grassa come lei e come te”; “qua devi stare…. Qua solo perché sei un animale… tu non sei un bambino come gli altri sei un animaletto”.

E le frasi intimidatorie: “io ti spezzo le braccia”; “se ti permetti di correre però ti giuro ti vengo a prendere per i capelli e ti porto dal preside”; “ti prendo per il collo e ti appendo come i polli”; ”io ti ammazzo”.

Ma l’insegnante istigava anche i compagni di classe alla violenza nei confronti del bambino: il 28 marzo scorso 2022 prima chiedeva ad alcuni compagni di classe del piccolo di aggredirlo e dopo tre aggressioni sul piccolo, ne giustifica i responsabili attribuendo solo al malcapitato la responsabilità dell’accaduto.

E’ bastato un mese di registrazioni ed accertamenti (dal 7 marzo al 6 aprile 2022) per riempire il fascicolo a carico della donna di prove e certezze che il 18 settembre scorso si sono trasformate in una misura cautelare – eseguita dai carabinieri su disposizione della procura – che ha visto la sospensione dal pubblico Ufficio dell’insegnamento, per quattro mesi. La misura è stata subito avallata dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Isernia.