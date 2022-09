Scheda elettorale, ecco l’ordine dei partiti. M5s 1° al Senato, Italia Sovrana alla Camera. Centrosinistra sempre 2°

A 24 giorni dal voto questa mattina 1 settembre in Corte d’appello a Campobasso si sono svolte le operazioni di sorteggio dei simboli per stabilire l’ordine in cui compariranno sulla scheda elettorale che sarà consegnata alle urne ai molisani e sui manifesti elettorali.

Il sorteggio al Senato ‘sorride’ al Movimento 5 Stelle che sarà al primo posto sulla scheda. A seguire il centrosinistra: nell’ordine sulla scheda compariranno Pd, Impegno civico (il partito dell’ex 5 Stelle Luigi Di Maio), + Europa e Alleanza Verdi Sinistra. Subito dopo la coalizione di centrodestra. Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi Moderati e Lega: questo l’ordine dei simboli.

Quindi Italia sovrana e popolare, Azione e Italia Viva (la coalizione di Carlo Calenda e Matteo Renzi). In coda Unione Popolare con De Magistris e Noi Di centro (il partito di Clemente Mastella).

Successivamente sono stati estratti i simboli che gli elettori molisani troveranno sulla scheda per votare i deputati. Al primo posto per la scheda elettorale della Camera Italia Sovrana e Popolare. Poi la coalizione di Centrosinistra (che anche in questo caso, come per il Senato, sarà in seconda posizione): Pd, Alleanza Verdi e Sinistra, Impegno Civico e poi + Europa. Così troveremo i simboli dello schieramento.

Terza posizione per la coalizione di Centrodestra, i partiti compariranno in questo ordine: Forza Italia, Lega, Noi Moderati e Fratelli d’Italia.

Quindi, i simboli di Azione e Italia Viva, Noi Di centro (Mastella, per intenderci) e Unione Popolare. Chiude La scheda per eleggere i rappresentanti alla Camera il Movimento 5 stelle.

Le operazioni di sorteggio sono iniziate intorno alle 11:30 e si sono concluse poco dopo le 13. In tribunale erano presenti i rappresentanti delle liste ammesse alla competizione elettorale del 25 settembre come il segretario dell’Udc Teresio di Pietro, Alberto Tramontano (candidato per il Senato con la Lega) e Tiziana Martinelli, Pasquale Luciani (PD).

Ricordiamo che a questa tornata elettorale saranno eletti 400 deputati e 200 senatori, un terzo con il sistema maggioritario e due terzi con quello proporzionale.