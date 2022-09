Sanità, i sindacati sollecitano incontro urgente col commissario Toma

Le organizzazioni sindacali tornano a chiedere un confronto urgente con il commissario alla sanità Donato Toma. L’obiettivo è “avere un incontro urgente per avere risposte immediate e concrete”, scrivono Fp Cgil, Fp Cisl, Fials e Nursing Up.

Tre le principali problematiche da risolvere per Amantini, Valvona, Barbagallo, Vasile e Luciano che firmano la nota inviata non solo alla struttura commissariale, ma anche al direttore generale della Salute della Regione Molise e ai vertici Asrem: approvazione integrale del piano assunzionale 2021/2023; stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti previsti dalla finanziaria 2022 e dalla legge regionale 04/08/2022; integrazione del bando di stabilizzazione, previste dalla legge Madia, di tutte le figure professionali in possesso dei requisiti richiesti”.

Non è la prima volta che i sindacati chiedono interventi al governatore-commissario Toma: la carenza di personale continua ad essere una delle criticità più rilevanti per il comparto sanitario.