Salvini e Giorgetti in Molise. Il ministro incontra gli imprenditori del Cosib, poi il pastificio dei Ferro

Tocca ai principali rappresentanti della Lega ‘scendere’ in Molise: il leader Matteo Salvini e il titolare dello sviluppo economico nel Governo Draghi, Giancarlo Giorgetti, saranno nella nostra regione in vista delle prossime elezioni Politiche.

L’incontro con il mondo imprenditoriale molisano per una delle forze della coalizione che secondo i sondaggi governerà il Paese dopo aver vinto le elezioni è la parte importante dell’agenda del ministro. Nella due giorni della sua visita – prevista l’8 e il 9 settembre – incontrerà i membri del Consorzio per lo sviluppo industriale della Valle del Biferno (il Cosib) e gli imprenditori campobassani ai vertici nella produzione della pasta, ossia la famiglia Ferro. Il numero due del Carroccio ‘parlerà’ dunque anche al mondo imprenditoriale molisano per spiegare le sue idee di sviluppo in una regione carente di infrastrutture e per cercare di recuperare consensi: secondo un sondaggio di Ixè, nelle regioni del Sud la Lega supererebbe di poco l’8%.

L’arrivo di Giorgetti è previsto a Termoli la sera di giovedì 8 settembre, per una cena con il direttivo della Lega Molise. Venerdì 9 settembre alle 9 inaugurerà la sede elettorale del partito in Corso Umberto I e alle 10 terrà un incontro con gli imprenditori nella sede del Cosib.

Alle 12.15 il ministro si sposterà a Campobasso, in visita alle Semolerie Molisane dei fratelli Ferro e poi al Pastificio La Molisana. Nel pomeriggio, alle 15, inaugurerà la sede della Lega in corso Vittorio Emanuele.

Giovedì 15 settembre sarà Salvini ad arrivare in Molise: sempre nel capoluogo, in piazza Municipio, saranno presentati i candidati del partito, ossia Michele Marone e Rita Colaci (rispettivamente coordinatore regionale del partito e assessore al Comune di Termoli, entrambi candidati alla Camera sul proporzionale) mentre ‘gioca in casa’ Alberto Tramontano, campobassano e capogruppo della Lega in Consiglio comunale a palazzo San Giorgio. Infine, Salvini visiterà la sede elettorale del Carroccio.