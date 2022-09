Comizio bagnato per Salvini davanti a 150 sostenitori. “Per azzerare debito sanità contributo straordinario dello Stato”

Circa 150 persone raggiungono il centro del capoluogo per non perdersi il comizio dal palco allestito lungo il corso. Non solo le principali proposte che la Lega intende portare avanti nel caso in cui andrà al governo del paese. Nel suo arrivo a Campobasso Matteo Salvini rivolge già uno sguardo alle Regionali della prossima primavera.

Quindi, se da un lato porge la mano al presidente commissario Donato Toma rilanciando la necessità “di un contributo nazionale per ripianare il debito sanitario del Molise come abbiamo fatto anche in altri Comuni da Catania ad Alessandria perché non possono essere i molisani a pagare errori dei decenni passati e bisogna garantire il diritto alla salute per tutti” dall’altro lato il numero uno del Carroccio inizia a francobollare un avviso di sfratto per il capo della giunta regionale molisana. “Mi sembra evidente che qualcosa non abbia funzionato” dice riferendosi alla legislatura Toma e alle tortuose vicende che hanno portato alla sostituzione di due assessori della Lega nella giunta regionale (Michele Marone prese il posto di Luigi Mazzuto per essere poi ‘defenestrato’ lasciando quindi la Lega senza rappresentanti nel governo regionale, ndr).

“Bisognerebbe fare autocritica – sottolinea Salvini incalzato dalle domande dei giornalisti -. Toma? Lo giudicheranno i molisani. Noi per ora puntiamo a vincere le elezioni del 25 settembre con i nostri ottimi candidati (Michele Marone e Rita Colaci alla Camera, Alberto Tramontano al Senato ndr).

“Su tanti temi come la salute – continua il leader della Lega – si poteva fare di più. A mio avviso bisogna togliere il commissariamento: è arrivato il momento che la salute dei molisani torni in mano ai molisani. Sui nomi sceglierà la squadra, il centrodestra. Ma alcuni passaggi dell’attuale presidente della Regione non li abbiamo capiti”.

Nel suo comizio, davanti a circa 150 persone che si ritrovano lungo corso Vittorio Emanuele, Matteo Salvini rilancia anche le prime mosse che farà se il centrodestra governerà dopo il 25 settembre. “Nel primo Consiglio dei Ministri proporrò lo stop alla legge Fornero e la reintroduzione dei decreti sicurezza“. Infine tira dritto sulla sua idea per l’emergenza legata al caro bollette: “Per la Lega bisogna intervenire adesso con uno scostamento da 30 miliardi”. Proposta quest’ultima foriera di dissidi con Giorgia Meloni che la vede diversamente.

All’incontro con Matteo Salvini partecipano anche i candidati dell’uninominale Lorenzo Cesa e Claudio Lotito, ma a sorpresa spunta anche l’assessore regionale dei popolari Vincenzo Niro.

La pioggia concede una tregua e consente a Salvini di parlare ai suoi sostenitori: tante donne, anziani e anche diversi giovani. Il finale del comizio è un auspicio sportivo: “Spero di rivederci presto per Milan – Campobasso (Salvini è un sostenitore del Diavolo rossonero, ndr)”.