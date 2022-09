Salvini a Campobasso per ‘spingere’ la volata della Lega: comizio in piazza Municipio

Matteo Salvini, leader della Lega, torna in Molise. E domani, 15 settembre, sarà a Campobasso a dieci giorni dal voto e a pochissimo tempo di distanza dalla visita di Giancarlo Giorgetti (ministro dello Sviluppo economico e numero due del Carroccio) per lanciare la volata ai candidati della nostra regione: Michele Marone e Rita Colaci (Camera), Alberto Tramontano (Senato). L’ex vice premier che sta girando l’Italia alle 11.30 parlerà in piazza Municipio, forse nel primo vero comizio di questa campagna elettorale molisana. “Credo negli italiani”, lo slogan scelto dall’ex ministro degli Interni (che non ha mai nascosto di voler tornare al Viminale in caso di vittoria della coalizione di centrodestra) per la ‘battaglia’ in vista delle elezioni del 25 settembre.

“Con il capitano Matteo Salvini incontreremo i miei concittadini molisani. Ancora un’occasione importante per ascoltare cittadini, imprese, sindaci e, dal 25 settembre, portare in Parlamento le questioni che attanagliano questa regione”, scrive in un post su Facebook Michele Marone, il coordinatore della Lega in Molise e candidato sul seggio plurinominale per Montecitorio.

L’appuntamento elettorale di Salvini sarà anche una sorta di sfida a distanza per misurare – almeno in Molise – i rapporti di forza rispetto a Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d’Italia, che lo scorso 31 agosto a Termoli fece il pienone nonostante la giornata estiva, il caldo e l’orario piuttosto scomodo (arrivò alle 14 al lido La Lampara). Gli ultimi sondaggi prima dello stop delle rilevazioni hanno assegnato al partito del Carroccio circa del 13% dei consensi, dietro al Movimento 5 Stelle e molto distante dal più importante alleato di coalizione – Fratelli d’Italia – che ‘viaggia’ sul 25%.

L’arrivo dell’ex ministro a Campobasso costituirà anche una cartina di tornasole anche rispetto al gradimento dei campobassani nei confronti della Lega: il capoluogo, che ha quasi sempre mostrato nelle competizioni amministrative un orientamento di centrosinistra, alle elezioni del 2019 bocciò la candidata leghista Maria Domenica D’Alessandro e alle urne scelse Roberto Gravina, attuale sindaco del Movimento 5 Stelle. Non bastò il sostegno del ‘capitano’, accolto da un bagno di folla ma anche da numerosi contestatori e striscioni emblematici (‘Campobasso non si lega’).