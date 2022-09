Europa Verde e il candidato al Senato della Repubblica sul proporzionale con il simbolo “Alleanza Verdi e Sinistra”, Bartolomeo Terzano, sono disponibili a collaborare con tutte le forze politiche che propongono una sanità molisana che abbia a cuore la salute pubblica, superando il commissariamento e prevedendo l’azzeramento del disavanzo anche in considerazione del contesto sociale, economico ed infrastrutturale in cui versa la Regione Molise.

L’obiettivo principale è quello di investire seriamente sulla sanità pubblica, con un piano sanitario che punti su una medicina territoriale efficace ed efficiente che riavvicinerà i cittadini alle aree interne e risolverà, con le attuali tecnologie a disposizione, molte delle richieste e delle necessità della popolazione molisana.

Sarà necessario, inoltre, potenziare la prevenzione primaria come arma a basso costo e “realmente democratica” per migliorare la qualità di vita dei cittadini che hanno scelto di vivere nei nostri splendidi ma isolati comuni della Regione.

Allo stesso tempo, bisognerà puntare e sostenere l’alta specializzazione nei centri ospedalieri pubblici e in quelli convenzionati, perché al primo posto c’è la salute che non devono essere costretti ad affrontare viaggi della speranza, costosi e stressanti, per curarsi o sottoporsi ad interventi chirurgici e che in aggiunta ha come conseguenza l’incremento della spesa sanitaria a causa della mobilità passiva

Il diritto alla salute dei cittadini molisani non può considerarsi diverso e minore da quello dei cittadini di altre regioni.

Un punto su cui sarà fondamentale puntare è la costruzione di una rete efficiente tra tutte le strutture, attraverso un CUP unico in grado di fornire prestazioni di alta professionalità in tempi certi, con l’azzeramento delle liste di attesa.

Altro aspetto su cui investire con assoluta urgenza è il dipartimento di emergenza ed accettazione per risolvere le problematiche tempo dipendenti su tutto il territorio regionale.