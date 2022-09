Salone del Camper, il Molise fa centro: oltre 20mila visitatori allo stand

Ottimi risultati per lo stand del Molise al Salone del Camper di Parma che ha fatto segnare il record di presenze nell’edizione 2021 appena conclusa. Registrati oltre 110.000 visitatori dal 10 al 18 settembre con un incremento del 10% rispetto al 2021.

“Lo stand del Molise – fa sapere l’Aast – è stato tra i più frequentati dell’evento fieristico con oltre 20 mila visitatori. Consegnati, inoltre, 8mila opuscoli dedicati al territorio regionale dallo staff dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo”.

La partecipazione della Regione Molise alla “vetrina” del turismo itinerante è stata curata dall’Aast, nell’ambito del Progetto “Le autentiche emozioni del Molise”, approvato dalla Giunta regionale del Molise con delibera 180 del 10 giugno scorso, su proposta dell’Assessore regionale al Turismo Vincenzo Cotugno.

“Grande la partecipazione allo showcooking degli chef Filindo e Mara Russo nell’area “Cucinare in camper”. Dei 36 posti previsti – continua l’Aast – si sono presentati in tanti ed i Russo hanno preparato piatti per 200 persone riscuotendo notevoli consensi con la pietanza: scialatiello con ventricina montenerese con cacio-ricotta del Matese. Plauso dallo staff dell’Unione dei ristoranti del Buon Ricordo. Presenti anche i responsabili del Salone che hanno seguito l’evento culinario con interesse.

I prodotti eno-gastronomici utilizzati sono stati molto apprezzati dai presenti che ne hanno riconosciuto l’alta qualità sottolineando interesse per un soggiorno in Molise, un territorio ricco di natura ma anche specialità da gustare: dai formaggi ai salumi, dall’olio extravergine di oliva al vitigno autoctono della regione, Tintilia.

Bene anche il focus sul turismo itinerante in Molise che ha visto come relatrice Lucia Jannucci, figlia del fondatore della rivista “Plain-Air”, Raffaele Jannucci, dal tema “Il Molise en plein air”.

Con la presenza al Salone di Parma si è voluto raggiungere un “core target” rappresentato da circa 3 mln di turisti italiani e 2,6 mln proprietari di camper che arrivano annualmente dall’estero in Italia.

Al Salone del Camper sono stati 15 i paesi rappresentati, 5 i padiglioni allestiti, 41 brand di produttori presenti, 4 aree tematiche, circa 100.000 mq. occupati, 471 media accreditati tra giornalisti, blogger e youtuber”.