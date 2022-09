Salone del Camper, Il Ministro del Turismo in visita allo stand del Molise

Il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia ha inaugurato, oggi 10 settembre, il Salone del Camper di Parma visitando subito lo stand del Molise, tra i più apprezzati della “vetrina” italiana del turismo en plein air. “Il Molise sta crescendo grazie all’impegno della Regione e dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo” il suo commento dopo aver raggiunto l’area espositiva molisana.

Garavaglia ha espresso apprezzamento per l’attività di promozione e valorizzazione del territorio messa in campo da Regione e Aast che, per la prima volta, sono presenti alla Fiera del camper, punto di riferimento in Italia del Turismo en plein-air e seconda in Europa.

L’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo partecipa al Salone del camper di Parma nell’ambito del Progetto “Le autentiche emozioni del Molise”, approvato dalla Giunta regionale del Molise con delibera 180 del 10 giugno scorso, su proposta dell’Assessore regionale al Turismo Vincenzo Cotugno.

Per l’edizione 2022 sono 15 i Paesi rappresentati da oltre 300 espositori dislocati su 100 mila metri quadrati di superficie divisa in 5 padiglioni.

Nella giornata di domani, domenica 11 settembre, è previsto alle ore 10.30, nella sala Agorà, l’incontro dal tema: “Il Molise en plein air” con il fondatore della rivista Plein Air, Raffaele Jannucci. Nel pomeriggio, dalle ore 16 a cura di Lions Camperisti, la presentazione della Guida Camper Golosi: in viaggio tra i prodotti tipici d’Italia.