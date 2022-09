Ritorno a casa per le rossoblù del rugby molisano, le Ladies degli Hammers, in occasione del “Rugby Open day Fir” coordinato dal team di Promozione & Sviluppo della Federazione, accoglieranno bambine e bambini, ragazze e ragazzi per una vera festa “ovale”.

Obiettivo primario, ampliare il bacino delle potenziali rugbiste e dei potenziali rugbisti nella fascia d’età considerata dai 5 anni in su, tramite un’esperienza di gruppo vissuta direttamente sul campo e dedicata alla conoscenza del gioco e del Club.

“Se il gioco del rugby ti incuriosisce – scrivono gli Hammers – e vorresti capire se davvero può diventare il tuo sport, con i tecnici federali potrai fare un allenamento di prova gratuito con giochi e divertimento.

Gli Hammers ti aspettano nella giorni di sabato 17 settembre dalle ore 17:00 alle ore 19:00 presso lo stadio Vecchio Romagnoli di Campobasso. È consigliato un abbigliamento sportivo”