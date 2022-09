Campobasso

Rubano nei camerini dei negozi e negli spogliatoi dei dipendenti, allarme tra i commercianti

Hanno già colpito in due note catene di abbigliamento ed in una di elettronica. Si tratta di una coppia che nell'ultimo caso è riuscita ad introdursi anche negli spogliatoi del personale portando via borse e portafogli dei dipendenti